Gp Austria crolla un ponte pubblicitario sulla pista di Spielberg dopo la gara delle F2 Addetti al lavoro in vista dello start della Formula Uno alle 15

Un episodio incredibile scuote il Red Bull Ring di Spielberg: un ponte pubblicitario di metallo si è abbattuto sulla pista, poche ore prima dell’atteso Gran Premio d’Austria di Formula 1. La scena, resa ancora più inquietante dal recente incidente in F2, ha messo in allarme gli addetti ai lavori e mette a rischio la sicurezza dello spettacolo. Ora, si apre un’urgente indagine per capire come intervenire e garantire la sicurezza di tutti.

Vienna, 29 giugno 2025 - Non c'è pace sulla pista Red Bull Ring di Spielberg, dopo lo spaventoso ribaltamento della monoposto di Formula 2 del francese Sami Meguetounif, che ha colpito altre due vetture, oggi un grande 'ponte' pubblicitario in metallo si è abbattuto sulla pista, a poche ore della partenza del Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il crollo è avvenuto dopo la gara di Formula 2 di questa mattina. La struttura è finita sulla pista, all'altezza della prima curva: una gru stava rimuovendo un'auto finita sulla ghiaia quando ha urtato il cartellone che è crollato. Non ci sono feriti e gli addetti del circuito si sono subito messi al lavoro per rimuovere i detriti e ripulire il tracciato.

