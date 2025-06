Gp Assen vince Marc Marquez Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata

Il Gran Premio d'Olanda a Assen ha regalato emozioni intense e una vittoria sfavillante per Marc Marquez, che consolida il suo primato nella classifica mondiale di MotoGP. Con un sorpasso decisivo e una performance impeccabile, il campione spagnolo si prende la scena, lasciando dietro di sé una concorrenza agguerrita come Bezzecchi e Bagnaia. La lotta per il titolo si infiamma: ecco l'ordine di arrivo e la classifica aggiornata dei piloti.

(Adnkronos) – Marc Marquez vince il Gran Premio d'Olanda e aumenta il suo vantaggio nella classifica piloti della MotoGp. Ad Assen, oggi domenica 29 giugno il fuoriclasse spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi e il compagno di squadra Pecco Bagnaia. Marquez comanda ora con 307 punti, davanti al fratello Alex (239, caduto a metĂ . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

