Governo valuta tutele speciali per uomini in divisa medici e infermieri

Il governo italiano sta prendendo in considerazione misure innovative per proteggere uomini in divisa, come medici, infermieri e agenti di polizia, coinvolti in situazioni critiche. L’obiettivo è garantire tutele rafforzate e prevenire l’iscrizione automatica nel registro degli indagati quando ricorrono all’uso delle armi o alla forza. L’idea – scrive il Messaggero – è di non circoscrivere la tutela ai soli...

Il governo sta pensando a tutele rafforzate per uomini in divisa e non solo, per evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati per quegli agenti che si trovano a far ricorso all'uso delle armi o alla violenza in situazioni di pericolo. "L'idea – scrive il Messaggero – è di non circoscrivere la tutela ai soli.

In questa notizia si parla di: governo - tutele - uomini - divisa

