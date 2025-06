Google testa una scorciatoia attesa da tempo per Gmail

Se sei un utente di Gmail, preparati a un cambiamento entusiasmante: Google sta sperimentando una nuova scorciatoia nelle notifiche che potrebbe rivoluzionare il modo di gestire le email. Questa innovazione, attesa da tempo, promette di rendere più rapido e intuitivo l'accesso alle funzioni principali. Scopriamo insieme i dettagli di questa novità che potrebbe migliorare la tua esperienza quotidiana con Gmail, rendendola più efficiente e senza sforzi.

Sembra che Google stia testando un nuovo pulsante nelle notifiche di Gmail, scopriamo insieme di cosa si tratta L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google testa una scorciatoia attesa da tempo per Gmail

In questa notizia si parla di: google - gmail - testa - scorciatoia

Come barrare una parola in Word; WhatsApp testa scorciatoia per un accesso rapido alle foto; WhatsApp beta testa le scorciatoie per le chiamate.

Google Maps testa scorciatoie per le indicazioni stradali verso Casa e Lavoro - Le scorciatoie per la navigazione a casa e a lavoro in Google Maps sono nascoste fino a quando non viene aperta la casella di ricerca e, quando visibili, mostrano il tempo stimato per raggiungere ... Lo riporta pianetacellulare.it

Google testa AI Mode: una scorciatoia per l’intelligenza artificiale sul web - Google ha iniziato a testare una nuova funzione chiamata AI Mode, progettata per offrire un accesso diretto agli strumenti di intelligenza artificiale presenti ... Riporta tecnoandroid.it