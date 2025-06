Golf | Potgieter che sorpresa! Il ventenne in testa al Rocket Classic dopo tre giri

Aldrich Potgieter, il promettente talento sudafricano di appena 20 anni, sta lasciando il mondo del golf senza fiato. Dopo aver fatto scalpore sul Korn Ferry Tour, diventando il più giovane vincitore mai registrato alle Bahamas, ora si trova in testa al Rocket Classic di Detroit, grazie a un fantastico terzo giro in -7. La sua incredibile ascesa sembra appena iniziata e il suo futuro nel circuito professionistico promette di essere brillante.

Deve ancora compiere 21 anni, ma intanto Aldrich Potgieter sta continuando a stupire il mondo del golf. L’anno scorso, sul Korn Ferry Tour (l’equivalente americano del Challenge Tour), con 19 anni e 133 giorni era stato il più giovane vincitore di categoria alle Bahamas, nel gennaio 2024. Adesso il sudafricano sta provando a mettere insieme un successo di grandissimo valore al Rocket Classic di Detroit, che dopo un grande giro in -7 (7 birdie, giro bogey free) lo consacra leader a -19 con due colpi di vantaggio su tutta la concorrenza. A inseguirlo, al secondo posto, un quintetto variamente composto, ma tutto made in USA con al suo interno Max Greyserman, Jake Knapp, Mark Hubbard, Andrew Putnam e Chris Kirk, tutti appunto a -17, con Kirk e Putnam che ieri rivestivano il ruolo di leader. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Potgieter, che sorpresa! Il ventenne in testa al Rocket Classic dopo tre giri

