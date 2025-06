Golf All’Open d’Italia vince il francese Adrien Saddier Laporta e Vecchi Fossa migliori azzurri

L’Open d’Italia 2023 si è concluso con un emozionante trionfo francese: Adrien Saddier, dopo quattro giorni intensi di gara all’Argentario Golf Club, ha conquistato il prestigioso titolo con uno score impressionante di -14. Il suo talento e determinazione hanno brillato, lasciando gli sfidanti alle spalle e regalando agli appassionati uno spettacolo indimenticabile. La stagione golfistica italiana si impreziosisce così di un nuovo capitolo di eccellenza e passione.

È il francese Adrien Saddier a prendersi, alla fine dei 4 giorni di golf all’Argentario Golf Club, lo scalpo dell’82esima edizione dell’Open d’Italia. Il transalpino 33enne si è imposto con uno score finale di -14 (69-64-67-66) staccando di ben 2 colpi il connazionale Martin Couvra, fermo a -12 in 2ª piazza. Terzo posto a pari merito per lo scozzese Calum Hill e per il britannico Dan Bradbury che chiudono il torneo a -10 davanti al francese Clement Sordet e al tedesco Nicolai Von Dellinghausen, entrambi a -9. Primi della compagine azzurra schierata durante questa settimana in Toscana sono stati Francesco Laporta e Jacopo Vecchi Fossa. 🔗 Leggi su Oasport.it