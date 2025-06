Golden Sound Flute Quintet in Carso la serata alla Casa del Prosekar

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica live alla Casa del Prosekar! Dopo avventure sonore di ogni genere, tra etno-balkan-jazz e rock, agosto si infiamma con il Golden Sound Flute Quintet in Carso. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere dalle note magiche di questa formazione d’eccezione, in un contesto unico. La serata promette emozioni intense: non perdere l’appuntamento!

La trattoria sociale di Prosecco apre nuovamente le porte alla musica dal vivo. A febbraio, la sala ha ospitato i ritmi etno-balkan-jazz e pop di Tomi Purich e della rinomata cantante slovena Eva Boto. In agosto, la trattoria ospiterà anche l'esibizione della stella della musica rock e punk. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: golden - sound - flute - quintet

Golden Sound Flute Quintet - live @Dom Prosekarja | Casa del Prosekar: 2.7.25 h20.30 Vai su Facebook

Golden Sound Flute Quintet in Carso, la serata alla Casa del Prosekar; Dal Villaggio di Natale agli Alfagor di Merano: Cormons si prepara alle feste.

TrentinoInJazz 2019: Til Cage Flute Quintet a Rovereto - Penultimo appuntamento della lunga stagione del TrentinoInJazz 2019, giovedì 5 dicembre al Circolo Paganini di Rovereto con il Til Cage Flute Quintet, protagonista di una nuova serata della ... Come scrive ladigetto.it

Golden flute lights fuse for a flaming string serenade - The Sydney Morning Herald - AUSTRALIAN CHAMBER ORCHESTRA Sharon Bezaly, Richard Tognetti City Recital Hall, October 17 ... Si legge su smh.com.au