Glory Pop apre il secondo locale ai Navigli

Glory Pop apre le porte del suo secondo locale ai Navigli, portando il suo stile unico dove vintage e gusto si incontrano. Dopo il successo in via Correggio, il nuovo spazio in Piazzale Cantore 3 promette di conquistare Milano ancora di più, offrendo due impasti irresistibili e un’atmosfera retrò autentica. Preparati a vivere un’esperienza gastronomica che fonde estetica e qualità come mai prima d’ora!

Il vintage incontra il gusto in un nuovo angolo di Milano. Glory Pop, la pizzeria che ha fatto dell'estetica retrò e della qualità gastronomica il suo marchio distintivo, inaugura il secondo locale in Piazzale Cantore 3, a due passi dai Navigli. Dopo il successo del primo indirizzo in via Correggio 14, aperto nel 2023, l'insegna milanese raddoppia l'offerta, portando la sua formula vincente in una delle zone più vivaci della città. Due impasti per un unico stile di vita. La filosofia di Glory Pop ruota attorno a due impasti iconici studiati dal fondatore Salvatore Venuto insieme ai soci Gianmarco Michieletto e Samuele Cantisani.

