Gli Usa non chiedono l’estradizione di Kaufmann L’Italia pronta a prelevare l’americano in Grecia

Mentre gli Stati Uniti rinunciano a richiedere l’estradizione di Francis Kaufmann, l’Italia si prepara a prelevarlo dal carcere greco. L’indagine sull’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlioletta Andromeda sta raggiungendo un punto cruciale: tra 15 giorni, l’uomo sarà trasferito nelle mani delle autorità italiane, segnando un nuovo capitolo in una vicenda che tiene col fiato sospeso l’intera opinione pubblica.

Gli Stati Uniti non hanno fatto richiesta di estradizione per Francis Kaufmann, il 46enne indagato per l’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlioletta Andromeda. A riportarlo è Il Messaggero. Gli Usa non vogliono prendersi carico di lui nonostante l’uomo abbia detto di aver parlato con il consolato americano nei giorni scorsi. Ora Kaufmann, recluso in un carcere greco, tra 15 giorni verrà affidato ai poliziotti italiani e, scortato da loro, in volo a Roma, da dove era scappato l’11 giugno scorso. La Corte d’appello di Larissa ha dato l’ok alla consegna in mano italiana, ma anche se l’americano dovesse fare ricorso alla Suprema corte greca non essendo reclamato dagli USA andrà in suolo italiano. 🔗 Leggi su Open.online

