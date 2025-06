Gli studenti di domani Ecco la nuova scuola Dal latino alla Bibbia | Rivoluzione culturale

Gli studenti di domani vedranno una scuola rivoluzionata, incentrata su cultura e creatività. Dal latino alla Bibbia, passando per geografia e letteratura italiana, ogni elemento mira a valorizzare il patrimonio culturale e stimolare la fantasia fin dall’infanzia. Con queste novità, il sistema scolastico si apre a nuove prospettive, pronto a formare cittadini più consapevoli e creativi. Un cambiamento che promette un futuro scolastico più ricco e coinvolgente per tutti.

Lo studio del latino sarà facoltativo a partire già dalla seconda media. E la Bibbia troverà più spazio nei programmi. Stop alla geostoria alle Superiori e più valore alla geografia. Maggiore centralità alla letteratura italiana, largo "alla fantasia e alla memoria" fin dalle scuole dell’infanzia, con l’apprendimento di filastrocche e poesie e, alle Elementari, si studia musica. Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, aveva spiegato in prima persona la ratio dietro le nuove Indicazioni nazionali sui programmi scolastici, che entreranno in vigore dall’anno 2026-2027 per "affrontare e risolvere alcune criticità che penalizzano la formazione dei nostri giovani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it