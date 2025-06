Gli operai riparano la condotta in pieno giorno ruspa in azione fra i bagnanti

Gli operai riparano la condotta in pieno giorno, con una ruspa in azione tra i bagnanti. Un episodio insolito e rischioso avvenuto a Porto Empedocle, nella spiaggia del Caos, documentato da Mareamico. L’associazione ambientalista denuncia questa situazione pericolosa, evidenziando come i mezzi meccanici disturbino la tranquilla giornata dei vacanzieri e mettano a rischio la sicurezza di tutti. La vicenda solleva importanti questioni sulla gestione sostenibile delle risorse e della sicurezza sulle spiagge pubbliche.

Ruspe in azione fra i bagnanti in pieno giorno: è accaduto a Porto Empedocle, nella spiaggia del Caos. A documentare l'inconveniente decisamente anomalo, oltre che pericoloso, è Mareamico. L'associazione ambientalista denuncia la circostanza con video e foto sottolineando che i mezzi meccanici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: pieno - giorno - azione - bagnanti

Accoltellato in pieno giorno a Milano, un giovane soccorso con il suo cane ferito - Ieri pomeriggio, Milano è stata teatro di un inquietante episodio di violenza: un giovane è stato accoltellato all'addome mentre passeggiava con il suo cane rottweiler.

? Vale la pena rischiare la vita per un bagno nel fiume?!? Trovo allucinante quanto sta accadendo lungo il Brenta a Campo San Martino (Padova), dove decine di persone ogni giorno ignorano i divieti di balneazione che - ricordo - sono stati appos Vai su Facebook

Scena assurda a Scoglitti: ruspa in azione tra le famiglie al mare; Prima i cavalli sulla sabbia, poi moto d'acqua tra i bagnanti: la spiaggia di Trani sfugge al controllo. Il video; Uccisa dalla ruspa, il marito: Gnoli aveva già causato un morto sotto cocaina, era evidente l’uso.

In pieno giorno e tra lo stupore dei bagnanti, Caretta caretta depone 73 uova a Marina d’Ardea, nel Lazio - greenMe - In pieno giorno e tra lo stupore dei bagnanti, Caretta caretta depone 73 uova a Marina d’Ardea, nel Lazio Francesca Biagioli Pubblicato il 30/07/2022. Si legge su greenme.it

Sesso in pieno giorno sulla spiaggia di Trani, il sindaco: “Abbiamo creato nuovi luoghi di incontro, ma forse avete esagerato” - Il Fatto Quotidiano - che si sono conclusi nel 2022 e che hanno permesso di recuperare alcuni tratti del lungomare inizialmente erosi dall’azione dell’acqua. ilfattoquotidiano.it scrive