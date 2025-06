Gli italiani riscoprono la montagna

Gli italiani stanno riscoprendo la montagna come rifugio di pace e opportunità. In un contesto dominato da caos e aumento del costo della vita, le vette offrono una nuova speranza di qualità di vita, sicurezza e connessione con la natura. I dati del Rapporto Montagne 2025 confermano questa tendenza positiva, segnando un cambiamento significativo nello spopolamento dei piccoli borghi e aprendo nuove prospettive per il futuro delle aree montane.

Stimolanti e piene di opportunità, ma anche caotiche e soprattutto colpite dal carovita: le grandi città, come Milano e Roma, sembrano non essere più particolarmente attrattive per gli italiani che, invece, riscoprono la montagna. Lo dimostrano i dati del Rapporto Montagne 2025: tra il 2019 e il 2023, il saldo tra ingressi e uscite della popolazione montana è tornato positivo. Si inverte così il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi delle aree interne, soprattutto al Nord e al Centro, con alcuni comuni in cui è in lieve ripresa anche la natalità.

