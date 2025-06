Gli Iron Maiden si sbilanciano | rifiuterebbero l’invito a suonare a Glastonbury

Gli Iron Maiden si sbilanciano: Bruce Dickinson è convinto che, anche in caso di invito, rifiuterebbero di suonare a Glastonbury. Mentre il Worthy Farm Festival 2025 infiamma l'estate britannica, la band metallara ha appena conquistato 75.000 fan al London Stadium con il tour “Run For Your Lives”, celebrando 50 anni di musica e passione. La tournée si conferma un successo travolgente, dimostrando che gli Iron Maiden sono pronti a scrivere ancora pagine leggendarie nel panorama musicale mondiale.

Bruce Dickinson degli Iron Maiden ne è sicuro: anche se venisse invitato a Glastonbury, il gruppo si rifiuterebbe di esibirsi al festival britannico. L'edizione 2025 del Worthy Farm Festival è nel pieno del suo svolgimento; la band metal, invece, ieri ha suonato davanti a settantacinquemila persone al London Stadium, in occasione di Run For Your Lives, il tour che ripercorre i cinquant'anni di carriera di Steve Harris e soci. La tournée è iniziata a Budapest, a maggio. Poco prima della data zero, il manager Ron Smallwood aveva chiesto ai fan di non filmare eccessivamente i concerti, e di godersi il momento "dal vivo", anziché attraverso uno schermo.

