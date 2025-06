Gli azzurri chiudono in bellezza | record italiano della 4×400 ciliegina ai trionfali Europei a squadre

Gli Azzurri hanno scritto una pagina memorabile nello sport italiano, chiudendo gli Europei a squadre con un risultato straordinario: il record italiano della 4×400 mista e una brillante seconda posizione nella staffetta del miglio. Dopo aver conquistato il trofeo, il team guidato dal DT Antonio La Torre e dal Presidente Stefano Mei ha dimostrato ancora una volta il valore e la determinazione degli atleti italiani. È stata una vera ciliegina sulla torta di un trionfo che resterà nella storia.

L'Italia ha chiuso in bellezza gli Europei a squadre: dopo aver conquistato matematicamente il trofeo, il quartetto della 4×400 mista ha concluso in seconda posizione con il nuovo record italiano. La ex Coppa Europa era matematicamente in tasca per la formazione guidata dal DT Antonio La Torre e dal Presidente Stefano Mei, ma la staffetta del miglio con due uomini e due donne al via (in questa competizione sono state tolte le 4×400 di genere) ci ha tenuto a fare bene e ha regalato il primato nazionale. Edoardo Scotti, Virginia Troiani, Vladimir Aceti e Alice Mangione hanno chiuso con un rilevante 3:09.