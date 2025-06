Gli anni dell' egemonia della maggioranza silenziosa

Gli anni dell'egemonia della maggioranza silenziosa hanno lasciato il segno, sorprendendo anche i più scettici. Dopo quasi tre anni, la resilienza del governo Meloni sfida le previsioni e scuote le fondamenta di un panorama politico in evoluzione. La sinistra, ancora immersa nel suo mondo onirico, fatica a riconoscere questa nuova realtà, un settore di cambiamenti profondi che sta rimodellando l'Italia e il suo ruolo internazionale. La vera domanda è: quanto durerà questa stabilità inattesa?

Dopo quasi tre anni, la sinistra, il suo piccolo establishment e gli intellettuali sono increduli di fronte alla prova di durata e stabilità del governo Meloni. Non è solo una questione di sondaggi, ma di congiuntura economica, ruolo internazionale dell’Italia, contesto storico, quadro geopolitico e profondo cambiamento sociale. In pieno sonnambulismo, la sinistra continua a muoversi in una realtà onirica, un mondo alternativo, auto -consolatorio della sconfitta, senza mai cogliere la portata della vittoria di Giorgia Meloni nelle elezioni del 25 settembre 2022. Non hanno elaborato il lutto e di questo passo le probabilità di un altro potente trauma, una seconda sconfitta elettorale e un’altra legislatura a tutta destra, aumentano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gli anni dell'egemonia della maggioranza silenziosa

In questa notizia si parla di: anni - egemonia - maggioranza - silenziosa

Il teatro Niccolini ospita l’evento di Fratelli d’Italia. Alessandro Giuli: “Dopo anni di egemonia di sinistra, spazio al pluralismo e la libertà” - Oggi si è conclusa la due giorni degli ‘Stati generali della cultura’, promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al teatro Niccolini di Firenze.

Ancora una volta dobbiamo registrare l’ennesima fuga dalle responsabilità della nostra presidente del Consiglio sulla questione è quella di cui vi stiamo parlando da mesi, ormai: lo spionaggio ai danni di giornalisti e attivisti con Graphite, lo spyware dell’azien Vai su Facebook

Gli anni dell'egemonia della maggioranza silenziosa | .it; Associazioni Italia-Israele, vergognoso attentato alla sede di Chenàbura - Sardos pro Israele | .it; Reazione a Catena, Pino Insegno col turbo: il segreto dello share.

La maggioranza silenziosa ora governa, meglio non ascoltare chi non vuole collaborare - “Maggioranza silenziosa” non è un semplice gioco di parole con il quale gli “specialisti” della politica battezzano in ogni tempo il fiorire delle correnti di pensiero. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

La legge della «maggioranza silenziosa» | il manifesto - Colpevole di tentato omicidio, in una sparatoria avvenuta quando aveva 14 anni, era stata trattata come (Rubriche) Erika Rocha, una donna di 35 anni, si è uccisa in una prigione della California dove ... Secondo ilmanifesto.it