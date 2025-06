Glaciale ecco il nuovo singolo del rapper cesenate Joey Borea

Preparati a immergerti in un mondo di ritmo e punchline: "Glaciale" è il nuovo singolo del rapper cesenate Joey Borea, noto per la sua abilità nelle battle freestyle e per aver aperto artisti come Gué, Ghali e Gemitaiz. Con una carriera ricca di successi e collaborazioni di peso, Joey Borea si prepara a conquistare ancora una volta le vette delle classifiche. Non perdere l’appuntamento con questa release imperdibile, disponibile dal 27 giugno su tutte le piattaforme.

