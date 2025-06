Giustizia nasce un osservatorio permanente sul carcere

Il mondo della giustizia si arricchisce di una nuova iniziativa: nasce un osservatorio permanente sul carcere, un punto di riferimento per analizzare e migliorare le condizioni carcerarie. Questo ambizioso progetto, promosso dalla Camera Penale di Agrigento e dall’Ordine degli Avvocati, sarà presentato il 4 luglio durante un seminario dedicato al decreto sicurezza. Un passo fondamentale verso una giustizia più giusta e umana.

Un osservatorio permanente sui problemi del carcere: sarà istituito il 4 luglio a margine di un seminario in cui si discuterà del decreto sicurezza. L'iniziativa è della camera penale di Agrigento, presieduta dall'avvocato Ignazio Valenza. A firmare l'atto istitutivo anche l'Ordine degli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

