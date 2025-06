Giuseppe Musca portato in carcere

Un nuovo capitolo si apre nella vicenda di Giuseppe Musca: l’immobiliarista ed ex vicesindaco è stato portato in carcere, segnando un momento cruciale nel suo percorso legale. La condanna definitiva di oltre sei anni di reclusione per il fallimento di 33 milioni di euro apre uno scenario di grande attenzione pubblica e politica. Cosa riserverà il futuro per Musca e per la città di Ravenna? Solo il tempo potrà dirlo.

Ravenna, 29 giugno 2025 – Dal primo pomeriggio di ieri Giuseppe Musca è detenuto nel carcere di Port’Aurea. L ’immobiliarista ed ex vicesindaco è stato prelevato dagli agenti della questura di Ravenna in seguito a un ordine di esecuzione pena dopo una condanna definitiva a 6 anni e 3 mesi di reclusione. La condanna, arrivata dopo il passaggio finale di giovedì davanti alla Cassazione, è relativa al fallimento, per un totale di 33 milioni di euro di passivo, delle società Asa Holding, Romauto e Arca. Tutte aziende che avevano un certo peso nel tessuto ravennate. L’ex vicesindaco (difeso dall’avvocato Domenico Di Terlizzi) era il principale degli imputati e in esecuzione della pena da ieri si trova nel carcere di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giuseppe Musca portato in carcere

