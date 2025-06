Giulia Stabile e Sabrina Ferilli inseparabili | il video mentre ballano scatenate conquista tutti

La complicità tra Giulia Stabile e Sabrina Ferilli è contagiosa: due anime diverse unite da un’amicizia autentica, capace di conquistare il pubblico con un video scatenato in cui ballano insieme. La loro sintonia e spontaneità dimostrano come, al di là delle differenze d’età e professione, il vero legame si costruisce con affetto e divertimento. E proprio così che queste due star si sono fatte amare ancora di più...

Sabrina Ferilli e Giulia Stabile come mamma e figlia. Anzi, come due amiche del cuore. Ebbene sì perché la ballerina professionista di Amici, di 23 anni, e l'attrice romana, che da poco ne ha compiuti 61, sono letteralmente inseparabili. Un legame nato sotto i riflettori di Tu si que vales. 🔗 Leggi su Today.it

