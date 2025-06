Giù le mani dallo statuto Vus Limite di mandato intoccabile

A Spoleto, la questione dello statuto Vus riaccende le tensioni politiche: dopo la Cgil, anche il Pd comunale si schiera contro la proposta di eliminare il limite di due mandati e di spostare la sede dell’azienda. La preoccupazione è alta: si rischia di compromettere l’equilibrio istituzionale e democratico di un'azienda strategica per il territorio. È ora di difendere con fermezza i principi fondamentali della governance locale.

SPOLETO Dopo la Cgil, anche il Pd comunale interviene sullo statuto Vus e contro la proposta di abolire il limite dei due mandati dei consiglieri, nonché di spostare la sede da Spoleto. "Siamo profondamente preoccupati. Denunciamo con fermezza un tentativo grave e inaccettabile di alterare l’equilibrio istituzionale, democratico e territoriale della governance di un’azienda pubblica strategica, che gestisce servizi essenziali per oltre venti comuni tra Foligno, Spoleto e la Valnerina". Era stato il commento di Fabrizio Cecchini, segretario della Fp Cgil Perugia, e Daiana Sportellini, segretaria della Filctem Cgil Perugia, in merito alle recenti notizie relative alla proposta di modifica dello statuto della Valle Umbria Servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Giù le mani dallo statuto Vus. Limite di mandato intoccabile"

