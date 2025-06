Giri troppo brevi e strani | la polizia scopre il delivery della cocaina

Giri troppo brevi e strani attirano l’attenzione degli agenti, che scoprono un importante traffico di cocaina. Dopo l’arresto di un 29enne con cinquanta dosi in auto, la polizia di Riva del Garda si è recata a Pergine Valsugana in seguito a segnali sospetti presso una struttura ricettiva. È stato proprio grazie a questa segnalazione che gli agenti hanno smascherato un vasto giro di spaccio, evidenziando ancora una volta quanto sia cruciale la vigilanza sul territorio.

Dopo l’arresto del 29enne trovato con cinquanta dosi di cocaina in auto, gli agenti della polizia di Riva del Garda sono intervenuti nelle scorse ore a Pergine Valsugana, dopo la segnalazione di alcuni movimenti sospetti in una struttura ricettiva del paese. In particolare, ad insospettirli è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - cocaina - giri - troppo

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia - A Firenze, la polizia ha arrestato un 18enne senegalese sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip.

Treviso - Un incubo durato oltre sette anni: prima quando erano sposati si lasciava andare spesso a scatti d'ira, dovuti principalmente all'abuso di alcolici e all'assunzione di cocaina, nel corso dei quali avrebbe messo letteralmente sottosopra la casa. Poi non Vai su Facebook

??Giri troppo brevi e strani: la polizia scopre il delivery della cocaina; Davide Lacerenza e Stefania Nobile arrestati, ma cosa caz*o girava alla Gintoneria? L'ha spiegato il titolare a Cruciani a La Zanzara: “Facevo il mulo tra Italia e Sudamerica, uso la bamba per stare sveglio la notte”. E sulle “figh*tte a pagamento”...; I 27 film da vedere sulla droga.

Perugia, polizia sequestra 40 chili di cocaina: un arresto - MSN - La polizia di Perugia ha arrestato un cittadino albanese poiché trovato in possesso di oltre 40 chili di sostanza stupefacente tipo cocaina e 189. msn.com scrive

Gallarate, troppo su di giri per guidare: via due patenti - Il Giorno - Gallarate, troppo su di giri per guidare: via due patenti Automobilisti "appiedati" dalla polizia locale dopo l'alcol test. Da ilgiorno.it