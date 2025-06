Girandola Roma 2025 Castel Sant’Angelo | a che ora orario e dove vedere lo spettacolo pirotecnico per i Santi Pietro e Paolo

Il 29 giugno a Roma, un evento imperdibile anima la città: la tradizionale Girandola a Castel Sant’Angelo, in onore dei santi Pietro e Paolo. Alle ore 21.30, lo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo romano, offrendo uno spettacolo di luci e colori che incanta residenti e visitatori. Non perdere questa suggestiva celebrazione, un momento magico da vivere nel cuore della Capitale. Preparati a lasciarti sorprendere dalla magia della Girandola 2025!

Girandola Roma 2025: a che ora (orario) e dove vedere lo spettacolo pirotecnico per i Santi Pietro e Paolo, 29 giugno, Castel Sant’Angelo. Come da tradizione, il 29 giugno a Roma si festeggiano i Santi patroni, Pietro e Paolo. Per questo alle ore alle 21.30, si svolgerà a Castel Sant’Angelo la rievocazione storica della Girandola. Inoltre questa mattina Papa Leone ha presieduto la Messa alla Basilica di San Pietro, con la benedizione dei Palli per i nuovi Arcivescovi metropoliti. Segue poi l’Angelus alle 12, mentre su Via della Conciliazione da non perdere la tradizionale infiorata. Per terminare in serata l’appuntamento tanto atteso della “Girandola di Castel Sant’Angelo”, ovvero lo spettacolo pirotecnico ideato da Michelangelo Buonarroti. 🔗 Leggi su Tpi.it