Girandola di nomine | Landi a Romagna Acque e Bulbi verso Acer

Un'onda di cambiamenti scuote le società pubbliche romagnole, con Landi pronto a prendere il timone di Romagna Acque e Bulbi verso Acer. Dopo quattro mandati, Tonino Bernabè lascia il suo ruolo, aprendo un nuovo capitolo di leadership. Fabrizio Landi, avvocato e figura di rilievo nel Partito Democratico di Cesena, si prepara a guidare queste importanti realtà, portando con sé un mix di esperienza e innovazione. La rivoluzione è alle porte, e il futuro si prospetta tutto da scoprire.

Da Romagna Acque ad Acer Forlì-Cesena, passando per Start Romagna, sono queste le società pubbliche che nei prossimi giorni dovrebbero ufficializzare i cambi al vertice. Dalla Società delle Fonti era trapelato che Tonino Bernabè non sarebbe più stato presidente dopo quattro mandati. Al suo posto arriverà Fabrizio Landi: avvocato di 56 anni, è stato segretario del Partito Democratico di Cesena. Dopo la lunga presidenza del riminese Bernabè – comunque gradito dai sindaci del territorio e più volte riconfermato – la massima carica torna a Forlì-Cesena, nella cui provincia sorgono sia la sede (Forlì) sia l’invaso di Ridracoli, principale risorsa idrica della Romagna, che si trova ai confini tra Bagno di Romagna e Santa Sofia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Girandola di nomine: Landi a Romagna Acque e Bulbi verso Acer

