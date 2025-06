Giovanili Inter ufficializzati tutti i nuovi allenatori | il nuovo tecnico della Primavera e il ruolo di Handanovic

L'Inter annuncia con entusiasmo i nuovi incarichi delle proprie rappresentative giovanili, segnando un importante passo avanti nel settore giovanile nerazzurro. Nuovi allenatori, promozioni e incarichi di prestigio: un segnale di crescita e rinnovamento per il futuro del club. Tra queste novità , Carbone prende il posto di Zanchetta alla Primavera e si delineano i ruoli di Handanovic. La stagione si avvicina: vediamo insieme cosa riserva il nuovo corso dei giovani nerazzurri.

Giovanili Inter, ufficiali tutti i nuovi allenatori delle rappresentative giovanili. Carbone sostituisce Zanchetta nella Primavera, il ruolo di Handanovic. Ufficializzati i nuovi allenatori delle giovanili dell’ Inter. Tanti cambiamenti e diverse promozioni per i nerazzurri, che inizieranno presto tutti i ritiri estivi. Come è noto il tecnico vincitore dello Scudetto Primavera Andrea Zanchetta ha lasciato l’Inter e si è trasferito al Novara. Al suo posto promosso l’ex tecnico dell’Under 18 Benito Carbone. Nessuna promozione invece per Samir Handanovic, che resterà il tecnico dell’Under 17. Di seguito tutti i nuovi ruoli delle giovanili dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovanili Inter, ufficializzati tutti i nuovi allenatori: il nuovo tecnico della Primavera e il ruolo di Handanovic

In questa notizia si parla di: giovanili - inter - allenatori - ufficializzati

Inter, vivaio da sogno: Primavera campione d'Italia, quattro giovanili in corsa per lo scudetto - La primavera dell'Inter è un vero vivaio da sogno! Con quattro squadre giovanili in corsa per lo scudetto, il club dimostra di investire nel futuro del calcio italiano.

Serie A mercato. L'Inter ha ufficializzato il nuovo allenatore; Ufficializzati i nuovi allenatori UEFA A: abilitati anche gli assistenti dell’Under 21, Brighi e Maggio; Primavera 1. Le formazioni ufficiali della finale Fiorentina - Inter.

UFFICIALE – Inter Primavera e settore giovanile: scelti tutti gli allenatori - Il club nerazzurro ha definito i nuovi allenatori per la stagione 2025/2026 dell’Inter Primavera e del settore giovanile. Secondo informazione.it

Settore giovanile Inter, annunciati gli allenatori della Primavera e di tutte le squadre Under: ecco i nomi - Settore giovanile Inter, ecco che sono stati annunciati tutti gli allenatori delle varie squadre Under dei nerazzurri, ecco tutti i nomi e il comunicato ufficiale odierno del club meneghino Tramite un ... Segnala informazione.it