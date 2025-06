Giovani pronti a morire in guerra per costruire la pace? Orgoglio italiano | la deputata di Avs Piccolotti rispolvera il video con le dichiarazioni di Meloni da giovane

Il coraggio e l’orgoglio di una generazione pronta a tutto per difendere i valori in cui crede. La deputata di AVS Piccolotti rispolvera un video del passato, riportando alla luce le dichiarazioni di Meloni da giovane, che testimoniano un’Italia fatta di giovani pronti a sacrificarsi per costruire un futuro di pace e dignità. È un richiamo al senso di appartenenza e alla forza di un paese che non si arrende mai.

«Grande tristezza ma anche grande orgoglio. Siamo scoprendo un’Italia che sognavamo da tanti anni. Non è un’Italia che scappa, ma un’Italia fiera e orgogliosa, fatta di tanti ragazzi che non pensano basti scendere in piazza con le bandierine colorate, ma che arrivano a sacrificare anche la propria vita». Sono le parole che Giorgia Meloni, allora 27enne esponente di Giovane Alleanza Nazionale, pronunciava in televisione nel 2003, commentando l’intervento militare italiano in Iraq accanto alle truppe americane del governo Berlusconi dell’epoca. Una vecchia intervista televisiva torna sui social dopo vent’anni. 🔗 Leggi su Open.online

