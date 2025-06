Giovani formati per supportare altri giovani | anche Forlì protagonista del progetto Youngle

I giovani di oggi, come Francesca, vogliono essere protagonisti del cambiamento e raccontare il loro presente e futuro. Formati e motivati, si uniscono in iniziative come YoungLe per sostenere altri coetanei e dar voce alle proprie speranze. È questa la forza di una generazione che, insieme, può davvero fare la differenza e trasformare le ambizioni in realtà concrete.

“Partecipo perché mi aspetto che ci siano dei cambiamenti nella nostra generazione”. A parlare è Francesca, ma le sue parole appartengono anche a tante ragazze e ragazzi accomunati dal desiderio di diventare narratori del proprio presente e futuro. Assieme a molti altri giovani. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

