Giovani avvocati e imprenditori | | Un nuova era

Intelligenza artificiale nuova sfida per giovani avvocati cesenati e piccole imprese. Se ne è parlato al partecipato evento (nella foto) nella sede di Confartigianato Cesena, organizzato dalla Sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Forlí–Cesena in collaborazione con Confartigianato e Gruppo Giovani imprenditori. Un confronto interdisciplinare tra imprenditori ed avvocati su come l'IA sia destinata a influenzare sempre più mondo produttivo, strategie aziendali e prassi giuridiche. "Per le imprese – rimarca il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato Matteo Brighi – l'IA è una leva per aumentare efficienza, produttività e innovazione.