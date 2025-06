Giornata di incendi non solo Gianturco | roghi a Secondigliano Villaricca e Tufino

contesto, le fiamme hanno minacciato aree residenziali e attività commerciali, creando un clima di emergenza e preoccupazione tra i cittadini. La siccità e le alte temperature sembrano alimentare una spirale di incendi che richiedono interventi tempestivi e strategie di prevenzione efficaci per proteggere il territorio e la popolazione.

Non soltanto l'incendio di Gianturco, con fumo e aria irrespirabili in zona fino alla scorsa notte. Ieri la provincia di Napoli, complice probabilmente il gran caldo, è stata funestata da roghi. A Secondigliano, nei pressi del carcere, si è verificato un incendio di sterpaglie. Anche in questo.