Giornalista del Washington Post arrestato per pedopornografia

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell'informazione: Thomas Pham LeGro, giornalista del Washington Post, è stato arrestato con l’accusa di pedopornografia. L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione condotta dall’FBI, che ha scoperto 11 video di abusi su minori sul suo computer di lavoro. Un episodio che solleva gravi questioni etiche e di sicurezza nel giornalismo. La comunità aspetta ora chiarimenti e giustizia.

Thomas Pham LeGro è stato arrestato dopo che agenti dell'FBI hanno scoperto 11 video di abusi sessuali su minori sul suo computer portatile di lavoro.

