Gioco del Ponte | ridecide la Bella Vince di nuovo la Parte di Mezzogiorno

di Ilaria Vallerini PISA Pisa gloriosa. Con i suoi Lungarni addobbati a festa, il tifo, i palloncini e uno splendido spettacolo pirotecnico a sorpresa regalato dalla Parte Australe che vince la nazionale. Bella, bellissima l'edizione 2025 tanto equilibrata quanto combattuta e che, come da pronostico, è finita per il secondo anno consecutivo alla "bella". La battaglia va avanti fino a notte fonda. La luce continua a illuminare il Ponte e i pisani non mollano con il tifo che accende tutti i lungarni. Sul Ponte, la sfida si apre con i Dragoni per Mezzogiorno. Tramontana risponde con Santa Maria. La Magistratura del Duomo vince sul carrello in 6'11''.