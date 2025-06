Gioco del Ponte | Mezzogiorno conquista il Ponte di Mezzo

Il Gioco del Ponte di mezzogiorno torna protagonista, conquistando il ponte di mezzo e portando a casa il Palio 2026. Dopo oltre tre decenni, la vittoria consecutiva si rinnova, ricordando i fasti degli anni '80. La sfida tra le Nazionali si è conclusa con un'epica 'bella', dimostrando ancora una volta come questa tradizione sia un patrimonio di passione e orgoglio per la città . E ora, pronti a scrivere nuove pagine di storia?

