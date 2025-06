Giochi della bandiera Ranalli sul tetto d’Italia

Il weekend si anima con l’entusiasmante spettacolo dei Giochi della Bandiera Ranalli, un evento che celebra tradizione, passione e talento. Gli sbandieratori e musici ascolani Under si sono confrontati in emozionanti sfide suddivise in tre categorie, regalando medaglie e sorrisi. Tra successi e soddisfazioni, emerge il meraviglioso spirito di squadra e dedizione. Tra le tante storie da raccontare, spicca il titolo di campione d’Italia conquistato da Francesco…

Emozioni e medaglie, per gli sbandieratori e i musici ascolani Under impegnati, in questo weekend, ai Giochi Giovanili della Bandiera a Lugo, in provincia di Ravenna. Tre le categorie previste: Esordienti (dai 7 ai 9 anni), Giovanissimi (dai 10 ai 12 anni) e Under 15 (dai 13 ai 15 anni). Ieri sono andate in scena le prime gare e sono arrivate tante soddisfazioni. A cominciare, ad esempio, dal titolo di ‘campione d’Italia’ ottenuto da Francesco Ranalli di Porta Solestà nel ‘Singolo Giovanissimi’. E’ la quarta volta che lo sbandieratore gialloblù sale sul gradino più alto del podio. Nella stessa gara, poi, settimo posto per Lorenzo Armillei della Piazzarola e tredicesimo per Nicolò Silvestri di Porta Tufilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it