Ginnastica ritmica ottimo settimo posto nel massimo campionato nazionale Insieme Gold Gymnica ancora nella top ten

Un’emozionante cornice a Folgaria ha accolto il Campionato Nazionale Insieme Gold di ginnastica ritmica, un grande evento che ha visto Gymnica 96 raggiungere un eccellente settimo posto nel massimo campionato nazionale, mantenendo la squadra nella top ten. Le atlete, guidate con maestria da Chiara Domeniconi, hanno dimostrato talento e sincronia impeccabile, eseguendo con precisione esercizi complessi con cerchi e clavette. La passione e la dedizione di queste giovani ginnaste promettono ancora grandi successi.

Si è svolto di recente nella bellissima cornice del PalaGhiacchio di Folgaria il Campionato nazionale Insieme Gold di ginnastica ritmica. La squadra forlivese Gymnica 96 ha partecipato nella categoria Open, quella delle atlete senior, che prevedeva l'esecuzione da parte di cinque ginnaste all'unisono, di un esercizio con tre cerchi e quattro clavette. Allenata da Chiara Domeniconi e composta da Anita Casadei, Aurora Benedetti, Debora Hushi, Sofia e Martina Minotti, la squadra ha dato prova ancora una volta del suo valore. Nella giornata di qualificazione Gymnica 96 ha eseguito un buon esercizio e col punteggio di 21.

