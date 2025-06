Ginnastica, Etruria protagonista.

A Rimini, durante i campionati nazionali di ginnastica nell’ambito di "Ginnastica in Festa 2025", le protagoniste dell’Etruria stanno incantando il pubblico con le loro performances. Giovani talenti che, nonostante la loro esperienza ancora in ascesa, hanno già conquistato numerosi riconoscimenti sul podio. Questa manifestazione dimostra come il futuro della ginnastica italiana sia già presente e vibrante, e le ginnaste dell’Etruria sono pronte a scrivere nuove pagine di successo.

A Rimini sono in corso i campionati nazionali di ginnastica, nell’ambito della rassegna " Ginnastica in Festa 2025 ". Anche quest’anno, come di consueto, la manifestazione che vede al via in Romagna ginnaste provenienti da tutta Italia ha fatto registrare la partecipazione delle ragazze dell’ Etruria (accompagnate dalle rispettive allenatrici). Agoniste giovani, ma che non hanno sin qui sfigurato, riuscendo anzi a piazzarsi sul podio in alcune categorie. Partendo ad esempio da Rebecca Castiglionesi, la quale è salita sul gradino più alto del podio nell’"all around" (conquistando poi un altro oro al cerchio ed un argento alle clavette nella categoria "J1"). 🔗 Leggi su Lanazione.it