Giménez-Butler sfida a ‘calcio-basket’ E Santi gli regala la maglia | VIDEO

Una sfida inaspettata tra calcio e basket ha catturato l’attenzione negli Stati Uniti: Santiago Giménez del Milan si è cimentato in un “calcio-basket” con Jimmy Butler dei Golden State Warriors. Un momento divertente e sorprendente, che ha visto anche Santi regalare la sua maglia in segno di amicizia e rispetto. Questa iniziativa mostra come lo sport possa unire culture diverse mentre si divertono sul campo. La partita ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che il gioco non ha confini.

Santiago Giménez, bomber del Milan, protagonista negli U.S.A. con una sfida singolare con Jimmy Butler, stella NBA dei Golden State Warriors. Santiago Giménez, attaccante del Milan, è stato protagonista negli U.S.A. (dove si trova con la sua Nazionale, il Messico, per la Gold Cup) di una sfida singolare con il compagno di squadra Edson Álvarez e Jimmy Butler, stella NBA dei Golden State Warriors. Una partita di 'calcio-basket' al termine della quale il numero 7 rossonero ha regalato la sua maglia, autografata, al famoso giocatore di basket. Guarda il video.

