Giardini di Toscana presenta la sua prima capsule collection quattro t-shirt in cui la qualità si indossa l’emozione si sente

Giardini di Toscana, la maison di profumeria artistica, si reinventa con la sua prima capsule collection di quattro t-shirt, dove qualità ed emozione si fondono in ogni dettaglio. Frutto di una collaborazione con Opera Campi, queste creazioni uniscono innovazione tessile, bellezza autentica e sostenibilità. Un’esplorazione sensoriale da indossare a contatto con la pelle, ampliando l’universo del brand. Scopri come la moda può essere espressione di charme e responsabilità ambientale.

Giardini di Toscana – La maison di profumeria artistica entra nel mondo dell'abbigliamento con una t-shirt in collaborazione con Opera Campi che unisce innovazione tessile, bellezza autentica e sostenibilità. Giardini di Toscana debutta nell'abbigliamento di alta gamma: una t-shirt che amplia l'universo sensoriale del brand, da indossare a contatto con la pelle.. Realizzata in Burro Canapa® (96% canapa naturale): il jersey di canapa, sviluppato da Opera Campi, più leggero e traspirante al mondo. . Capo sostenibile e Made in Italy: filiera etica, tessuto a basso impatto ambientale e design essenziale.

