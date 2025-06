Giappone ultimo volo per il razzo H-2A | lanciato in orbita satellite per monitoraggio climatico

Il Giappone fa un passo importante nel monitoraggio ambientale con l'ultimo lancio del razzo H-2A, che ha portato in orbita il satellite GOSAT-GW dedicato allo studio dei cambiamenti climatici. Questo storico volo segna la conclusione di una fase e l'inizio di una nuova era spaziale, con un modello più innovativo e competitivo pronto a dominare il mercato. La missione dimostra l'impegno del Paese per un futuro sostenibile e tecnologicamente all'avanguardia.

Domenica il Giappone ha lanciato con successo un satellite per il monitoraggio dei cambiamenti climatici a bordo del suo razzo H-2A, che ha compiuto il suo ultimo volo prima di essere sostituito da un nuovo modello progettato per essere più competitivo in termini di costi sul mercato spaziale globale. Il razzo H-2A è decollato dal Centro spaziale di Tanegashima, nel sud-ovest del Giappone, trasportando il satellite GOSAT-GW nell’ambito dell’impegno di Tokyo per mitigare i cambiamenti climatici. Il satellite è stato rilasciato nell’ orbita prevista circa 16 minuti dopo. Il lancio di domenica ha segnato il 50° e ultimo volo dell’H-2A, che dal suo debutto nel 2001 è stato il razzo principale del Giappone per il trasporto di satelliti e sonde nello spazio, con un record quasi perfetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, ultimo volo per il razzo H-2A: lanciato in orbita satellite per monitoraggio climatico

In questa notizia si parla di: satellite - giappone - razzo - volo

Oggi Honda ha eseguito con successo il primo test di decollo e atterraggio con un prototipo di razzo riutilizzabile. Il prototipo ha raggiunto un’altitudine di 271.4 metri e ha effettuato un atterraggio entro 37 cm dalla posizione prevista, restando in volo per 56.6 s Vai su Facebook

Giappone: satellite GOSAT-GW lanciato con successo sull’ultimo volo del razzo H-2A; Giappone, ultimo volo per il razzo H-2A: lanciato in orbita satellite per monitoraggio climatico; VIDEO Giappone, ultimo volo per il razzo H-2A: lanciato in orbita satellite per monitoraggio climatico -.

Giappone, ultimo volo per il razzo H-2A: lanciato in orbita satellite per monitoraggio climatico - Domenica il Giappone ha lanciato con successo un satellite per il monitoraggio dei cambiamenti climatici a bordo del suo razzo H- Da msn.com

Successo del test del razzo riutilizzabile di Honda - (askanews) – La seconda casa automobilistica giapponese, Honda, ha testato con successo un razzo sperimentale riutilizzabile. Scrive askanews.it