Gianni Petrucci | Gioia enorme medaglia dedicata a Polonara Brunamonti | Il modo di giocare ha attratto tutti

Un traguardo storico che riempie di orgoglio tutto lo sport italiano. Dopo trent’anni di attesa, l’Italia femminile torna ai vertici continentali con una vittoria memorabile contro la Francia, un risultato che sancisce il suo posto tra le grandi d’Europa. Il presidente Gianni Petrucci esprime tutta la sua emozione, dedicando questa medaglia a Polonara, esempio di forza e determinazione in battaglia...

Trent'anni: tanti ne sono passati dall'ultima medaglia azzurra femminile agli Europei. Ce l'ha fatta un'Italia davvero straordinaria con la vittoria sulla Francia nella finale 3°-4° posto che la lancia definitivamente nell'albo delle grandi a livello continentale. Così il presidente federale Gianni Petrucci alla Rai: " Devo rimanere composto, ma la gioia è enorme. Dedichiamo questa medaglia a Polonara che sta combattendo una battaglia più importante dello sport e ci sta riuscendo. Grandissimo staff e giocatrici encomiabili. Ieri sera hanno detto 'domani andiamo a prenderci la medaglia'. Abbiamo battuto al Francia vicecampione olimpica.

