Giacomo Boni l’archeologo dannunziano | l’amore per Roma per il Foro e l’approccio pionieristico nella ricerca

Il 10 luglio si celebra il centenario della scomparsa di Giacomo Boni, archeologo e d'annunziano appassionato, la cui dedizione al Foro Romano ha rivoluzionato l’approccio alla ricerca archeologica. La sua visione pionieristica ha aperto la strada a un “sentire archeologico” che coniuga sacro, memoria e identità nazionale. Nato a Venezia nel 1859 e formatosi come architetto, Boni...

Il prossimo 10 luglio ricorre il centenario della morte di Giacomo Boni, figura monumentale dell’archeologia italiana, ricordato soprattutto per gli scavi del Foro Romano, ma anche perché grazie a lui si è potuto sviluppare un “sentire archeologico” non meramente accademico, ma nutrito da un profondo senso del Sacro, dalla consapevolezza della memoria storica, e da una visione nazionale. Nato a Venezia nel 1859 e formatosi come architetto, Boni presto rivolse la propria attenzione all’archeologia, dando ad essa un piglio multidisciplinare. Egli studiò da autodidatta e fu uno studioso dalla conoscenza vastissima: fu anche per questa sua libertà che i rapporti con i rappresentanti dell’accademia non sempre si rivelarono idilliaci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giacomo Boni, l’archeologo dannunziano: l’amore per Roma, per il Foro e l’approccio pionieristico nella ricerca

