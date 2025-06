Ghali ospite a sorpresa di Non in mio nome concerto a sostegno della Palestina

In un gesto di solidarietà e impegno, Ghali ha sorpreso il pubblico romano partecipando come ospite a Non in mio nome, manifestazione dedicata al supporto di Gaza e del popolo palestinese. La sua presenza, simbolo di vicinanza e speranza, ha rafforzato il messaggio di unità e dignità condiviso da tutti i presenti. Questo intervento si inserisce nel suo continuo impegno sociale, ricordandoci che la musica può essere una potente voce di cambiamento e speranza.

Ghali è stato l’ospite a sorpresa di Non in mio nome manifestazione in supporto di Gaza e del popolo palestinese che si è tenuta a Roma. La voce di Ghali per N on in mio nome. L’artista, da sempre impegnato nel promuovere il dialogo culturale e su temi sociali e civili, ha preso parte a sorpresa, ieri in piazza di Porta San Paolo a Roma, alla manifestazione in supporto di Gaza e del popolo palestinese, lanciando una volta in più il suo messaggio di pace, umanità e speranza per un domani migliore sulle note del brano Casa Mia. “In un momento in cui sta accadendo una delle più grandi ingiustizie della storia, vedere una piazza così piena e così attiva mi riempie il cuore di speranza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Ghali ospite a sorpresa di Non in mio nome, concerto a sostegno della Palestina

