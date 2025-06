Geolier | nuove date estive per il Geolier Estate Tour 2025 e l’annuncio del tour negli stadi nel 2026

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica con Geolier, il rapper partenopeo che sta conquistando l’Italia! Dopo il successo nei palasport e l’attesa per lo storico tour negli stadi nel 2026, il suo Geolier Estate Tour 2025 porta l’energia sui principali festival italiani. Con nuove date già annunciate, la stagione calda promette di essere indimenticabile. Resta sintonizzato, perché il fenomeno urban sta per dominare anche questa estate!

Dopo il tutto esaurito nei palasport italiani con il tour primaverile e in attesa del suo primo tour negli stadi previsto per il 2026, Geolier è pronto a dominare anche l’estate con una il Geolier Estate Tour 2025 nei principali festival italiani. Il rapper partenopeo, considerato il nuovo punto di riferimento della scena urban italiana, annuncia nuove tappe estive e conferma due concerti consecutivi all’ Ippodromo di Agnano di Napoli e una data evento già sold out all’Arena di Verona. Biglietti disponibili su magellanoconcerti.it e su Ticketone.it. Geolier Estate Tour 2025: le date del tour. Il Geolier Estate Tour 2025 prenderà il via il 28 giugno dal Trento Live Fest e proseguirà per tutta l’estate in location iconiche e festival di riferimento, fino alla chiusura del 27 settembre all’Arena di Verona, già sold out. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Geolier: nuove date estive per il Geolier Estate Tour 2025 e l’annuncio del tour negli stadi nel 2026

In questa notizia si parla di: tour - geolier - estate - estive

Geolier annuncia un tour negli stadi per il 2026, date a Milano, Roma e Messina - Geolier, il fenomeno dell'urban italiano, annuncia un attesissimo tour negli stadi per il 2026, con date a Milano, Roma e Messina.

Dopo aver conquistato in primavera i principali palazzetti italiani con una serie di date tutte sold out e aver annunciato il suo primo tour negli stadi per il 2026, Geolier è pronto a infiammare l’estate con una nuova stagione di concerti live. Il tour prenderà il via d Vai su Facebook

GEOLIER: al via da Trento “Live Fest” il suo tour estivo a Catania Vai su X

Geolier Estate Tour 2025 e Tour Stadi 2026 | Date, Biglietti, Info Concerti; Geolier: un 2025 da record tra tour sold out e nuove date estive; Geolier annuncia il tour negli stadi 2026: le date dei concerti.

GEOLIER: al via da Trento Live Fest il suo tour estivo - Dopo aver conquistato in primavera i principali palazzetti italiani con una serie di date tutte sold out e aver annunciato il suo primo tour negli stadi per il 2026, Geolier è pronto a infiammare l’es ... Come scrive radiowebitalia.it

Geolier, parte domani da Trento il tour estivo - Il “Pibe d’Oro del Rap” si prepara a una nuova stagione di concerti estivi che lo vedranno protagonista indiscusso, con due date consecutive nell’amata Napoli e un gran finale all’Arena di Verona. Segnala cronachedellacampania.it