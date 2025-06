Gente che vomitava in aereo e in preda allo choc Senza aria condizionata chiusi dentro Follia a bordo | la disavventura dei passeggeri di Ryanair

Un volo Ryanair da Trapani a Roma si trasforma in un incubo per 150 passeggeri, bloccati senza aria condizionata e costretti a vivere momenti di paura e disagio. Vomiti, panico e choc hanno accompagnato questa disavventura, lasciando tutti con un ricordo difficile da dimenticare. Ma cosa è successo realmente? E soprattutto, quali sono le conseguenze di questa esperienza traumatica? Scopriamolo insieme.

Disavventura da dimenticare per i passeggeri del volo Ryanair fermi all’aeroporto di Trapani per quasi un’ora a causa di un guasto. Chiusi dentro il velivolo e senza aria condizionata. A raccontare i fatti è uno degli sfortunati passeggeri a Today. In teoria il volo doveva partire alle 19:10 per Roma Fiumicino. Dopo le procedure di imbarco e sulla pista, tutto si è bloccato. I 150 passeggeri hanno iniziato a domandarsi cosa fosse accaduto e, stando a quanto riportato dagli assistenti di volo, si sarebbe trattato di un inconveniente tecnico che avrebbero risolto “da lì a breve”. E così non è stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gente che vomitava in aereo e in preda allo choc. Senza aria condizionata chiusi dentro. Follia a bordo”: la disavventura dei passeggeri di Ryanair

In questa notizia si parla di: condizionata - aria - chiusi - disavventura

"Fermi in campagna senza aria condizionata" - Fermi in campagna senza aria condizionata: un'esperienza che nessuno vorrebbe vivere. I pendolari della linea ferroviaria si trovano a dover affrontare continui disservizi, mentre il caldo estivo diventa insopportabile.

La disavventura raccontata da un passeggero romano a Today. Il volo è partito con notevole ritardo verso la Capitale a causa di un pezzo mancante Vai su Facebook

“Gente che vomitava in aereo e in preda allo choc. Senza aria condizionata chiusi dentro; Paura e delirio sul volo Malaga-Milano per Marco Ferrero: Il peggior volo della mia vita; La denuncia: “Chiusi su un volo Ryanair con 42 gradi e senza aria condizionata, ci sono stati svenimenti e attacchi di panico”.

Birgi. Aereo bloccato in pista, passeggeri a bordo senza aria condizionata - Volo Ryanair bloccato a Trapani: passeggeri senza aria condizionata, proteste e malori. Segnala trapanioggi.it

L’aria condizionata può farti ammalare? Tutto quello che dovresti sapere prima di accenderla - Trascorrere troppo tempo in ambienti climatizzati può avere effetti sulla salute respiratoria: cosa dicono gli esperti ... Riporta greenme.it