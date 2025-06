Genova minorenne costretta a sposare il cugino dalla famiglia vuole separarsi segregata in casa dal marito

Una giovane minore di 16 anni, costretta a sposare il cugino e segregata in casa dal marito geloso, ha trovato finalmente salvezza grazie alla sorella. La storia, drammatica e sconvolgente, mette in luce le terribili pratiche di controllo e violenza che ancora colpiscono molte ragazze. La polizia ha arrestato l’uomo, portando un barlume di speranza per questa vittima di un sistema oppressivo. Un episodio che richiama alla necessità di proteggere i diritti dei più vulnerabili.

L'uomo le vietava di vestirsi come le altre ragazze ed era geloso. La giovane è stata salvata dalla sorella. L'aguzzino è stato arrestato dalla polizia Convinta dalla famiglia a sposare il cugino più grande per tentar fortuna in Europa, la ragazza di origine tunisina di appena 16 anni, un ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, minorenne costretta a sposare il cugino dalla famiglia vuole separarsi, segregata in casa dal marito

In questa notizia si parla di: sposare - cugino - famiglia - genova

Matrimonio combinato senza consenso a Genova, la storia di una 17enne; Sposa minorenne minacciata, braccialetto elettronico al marito-cugino; Violenze perché non voleva sposare suo cugino, il Tribunale le riconosce la protezione sussidiaria.

Costretta a sposare il cugino, pachistana salvata a Sondrio - Agenzia Giornalistica Italia - Costretta a sposare il cugino, pachistana salvata a Sondrio I carabinieri hanno posto fine all'incubo vissuto dalla ventiquattrenne arrestando il marito e la suocera, che la tenevano sequestrata ... Come scrive agi.it

Sposa minorenne minacciata, braccialetto elettronico al marito-cugino - Un grido d’aiuto ha spezzato il silenzio in una casa di Genova, dove una minorenne tunisina, legata a un matrimonio con il cugino, avrebbe subito maltrattamenti. Riporta primocanale.it