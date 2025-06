Genoa Norton-Cuffy campione d’Europa con l’Inghilterra U21 | Che belli i messaggi dei compagni

Brooke Norton-Cuffy, talento del Genoa e protagonista della spettacolare vittoria dell’Inghilterra Under 21 all’Europeo, ha condiviso sui canali ufficiali del club le sue emozioni e i messaggi di incoraggiamento dei compagni. Un trionfo che dimostra come il talento e la determinazione possano portare grandi risultati. Questa vittoria rimarrà per sempre nel cuore di chi crede nel sogno e nella passione per il calcio.

Le parole di Brooke Norton-Cuffy, calciatore, del Genoa, ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dell’Europeo Under 21 con l’Inghilterra L’Inghilterra Under 21 ha conquistato il titolo europeo di categoria superando la Germania in una finale combattutissima, decisa ai tempi supplementari. Una vittoria che ha regalato grandi emozioni ai protagonisti in campo e anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, Norton-Cuffy campione d’Europa con l’Inghilterra U21: «Che belli i messaggi dei compagni»

In questa notizia si parla di: inghilterra - genoa - norton - cuffy

Norton-Cuffy campione d’Europa Under 21 con la sua Inghilterra https://pianetagenoa1893.net/primo-piano/norton-cuffy-campione-deuropa-under-21-con-la-sua-inghilterra/… via @pianetagenoa Vai su X

Fra poche ore giocherà la finale dell’Europeo U21 con la sua Inghilterra, ma per Brooke Norton-Cuffy è stata una stagione tutt’altro che semplice. Fra infortuni e poco minutaggio l’inizio della sua avventura al Genoa è stato più che complicato tanto che il class Vai su Facebook

Genoa, Norton-Cuffy campione d’Europa Under 21 con l’Inghilterra; Norton-Cuffy, la vittoria all’Europeo giusto riconoscimento alla crescita col Genoa. Gli highlights della partita; Norton-Cuffy campione d’Europa Under 21 con la sua Inghilterra.

Genoa, Norton-Cuffy campione d’Europa Under 21 con l’Inghilterra - Genova – L’Inghilterra vince l’Europeo Under 21 in Slovacchia e tra i neocampioni c’è anche Brooke Norton- Segnala ilsecoloxix.it

Norton-Cuffy campione d’Europa Under 21 con la sua Inghilterra - Norton Cuffy campione d'Europa Under 21 con la sua Inghilterra. Si legge su pianetagenoa1893.net