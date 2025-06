Genio e bellezza a Fortezza Orsini Le opere di Leonardo in mostra

Immergiti in un viaggio affascinante tra arte e ingegno alla Fortezza Orsini di Pitigliano, dove i geni di Leonardo da Vinci e Antonio da Sangallo il Giovane si incontrano per la prima volta in una mostra imperdibile. Un’occasione unica per scoprire le opere che hanno segnato il Rinascimento italiano. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza culturale straordinaria: "Genio & Bellezza" ti aspetta fino al 30 ottobre.

PITIGLIANO Due dei piĂą grandi geni del Rinascimento per la prima volta insieme a Pitigliano in una mostra: Leonardo da Vinci e Antonio da Sangallo il Giovane. Tutto pronto per quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali estivi, che verrĂ ospitato nei locali degli ex Granai della Fortezza Orsini a Pitigliano. La mostra "Genio & Bellezza" sarĂ visitabile da martedì 1° luglio fino al 30 ottobre, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20 nei giorni feriali; mentre il sabato e festivi dalle 10.30 alle 22. L'ingresso è al costo di 7 euro, il ridotto di 5 euro. L'inaugurazione si terrĂ venerdì 4 luglio alle 18, alla presenza del sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e del professor Angelo Biondi che ha curato la parte della mostra riguardante Antonio da Sangallo il Giovane.

Inaugurazione venerdì 4 luglio

