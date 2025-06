Generazione smartphone in crisi | perché gli adolescenti di oggi preferiscono la cameretta al mondo reale e come questo sta cambiando per sempre il loro cervello Le parole di Alberto Pellai

La generazione degli adolescenti di oggi si trova a un bivio cruciale: tra il mondo reale e quello digitale, molti preferiscono rifugiarsi nella cameretta piuttosto che affrontare le sfide della vita. Questa scelta, descritta da Alberto Pellai come un "mare senza pinne", sta trasformando profondamente il loro cervello e il modo di relazionarsi. Ma quali sono le cause di questa crisi e come possiamo aiutare i giovani a ritrovare il giusto equilibrio?

"Mi sembra di essere un pesce senza pinne che deve nuotare nell'oceano". Con queste parole una quattordicenne descriveva, quindici anni fa, la sua paura di crescere. Oggi quella stessa frase risuona come una profezia: un'intera generazione di adolescenti si trova a navigare in un mare digitale senza gli strumenti emotivi necessari per affrontare la realtà . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

