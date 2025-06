Gb morte all’esercito di Israele | i cori anti Idf a Glastonbury

Le parole di odio cantate a Glastonbury hanno scosso il mondo e scatenato la condanna internazionale. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito le dichiarazioni anti-Idf come "terribili e disgustose", sottolineando l'importanza di rispettare i valori di pace e solidarietà anche nei momenti di tensione. È fondamentale riflettere sull’impatto di questi episodi e promuovere un dialogo costruttivo per un futuro di convivenza pacifica.

(Adnkronos) – “Death, death to the Idf” ("Morte, morte alle Idf"). Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato ''le terribili e disgustose parole di odio'' contro le Idf, le Forze di difesa israeliane, durante l'esibizione del duo Bob Vylan sul palco di West Holts a Glastonbury.  Durante l'esibizione, trasmessa in diretta dalla Bbc, il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: morte - glastonbury - esercito - israele

Coro 'morte all'Idf' a Glastonbury, la polizia Gb indaga - Al Glastonbury Festival, uno degli eventi musicali più iconici del Regno Unito, si sono scatenate polemiche a causa di cori controversi come "morte all'IDF".

L’altra guerra non si ferma. Mentre l’orologio del mondo segnala l’ingresso nella seconda settimana di guerra fra Israele e l’Iran, nella prima guerra - in quella Gaza da cui tutto è partito - si continua a morire. Di fame, di malattie e sotto i colpi dell’esercito israeli Vai su Facebook

“Morte all’esercito di Israele”, i cori al festival di Glastonbury: è polemica; “Morte all’esercito israeliano”: polemiche per i cori di una band al festival di Glastonbury; Cori «morte all'esercito di Israele» a Glastonbury, il caso travolge la Bbc. Starmer: «Ripugnanti».

Gb, "morte all'esercito di Israele": i cori anti Idf a Glastonbury - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha condannato ''le terribili e disgustose parole di odio'' contro le Idf, le Forze di difesa israeliane, ... Riporta msn.com

Cori «morte all'esercito di Israele» a Glastonbury, il caso travolge la Bbc. Starmer: «Ripugnanti» - Il duo Bob Vylan ha guidato il pubblico nel coro «Death to the Idf», «Palestina libera» e «Dal fiume al mare», slogan che suggerisce la distruzione di Israele. Secondo corriere.it