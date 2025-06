Gazzetta dello Sport | Osimhen senza pace Va in ritiro con il Napoli

Victor Osimhen, tra vacanze e trattative milionarie, si prepara a entrare nella nuova fase con il Napoli. La sua vita, divisa tra momenti di relax e tensioni contrattuali, riflette le sfide di un top player in cerca di stabilità . La Gazzetta dello Sport svela i dettagli di questa delicata attesa, dove ogni mossa sarà decisiva per il futuro dell’attaccante e del club azzurro. Ma quale sarà la prossima svolta?

"> Victor Osimhen vive in una bolla. Anzi, in due. Una fatta di vacanze e silenzi, l’altra di offerte milionarie, aspettative e clausole da 75 milioni di euro. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la vita dell’attaccante nigeriano oggi è ben diversa da quella di ieri, ma sempre sospesa in equilibrio tra decisioni rinviate e soluzioni da trovare. Le vicende che hanno incrinato il legame tra Osimhen e il Napoli risalgono giĂ all’estate 2023, quella post-scudetto con Spalletti. Come ricostruisce ancora la Gazzetta dello Sport, i rapporti si sono complicati tra rincorse estive, trattative infinite e un rinnovo da 11 milioni lordi che oggi pesa sul bilancio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com