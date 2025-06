Gaza raccontata dai giovani che non si rassegnano a essere considerati numeri | Ho perso 21 membri della mia famiglia sotto le bombe Ma anche sotto le macerie noi continuiamo a scrivere

Gaza, un mosaico di speranza e dolore raccontato dai giovani che rifiutano di essere solo numeri. Ahmed Alnaouq, curatore di "Non Siamo Numeri," ci guida tra le voci di chi, nonostante perda tutto sotto le bombe, continua a scrivere e resistere. In questa intervista, scopriamo storie di coraggio, resilienza e sogni in mezzo alla distruzione. Un viaggio emozionante nel cuore di Gaza, dove la parola diventa arma di pace e speranza.

Ahmed Alnaouq è il curatore di Non Siamo Numeri, un’antologia di saggi, poesie e frammenti di vita scritti dai giovani della Striscia negli ultimi dieci anni. Lo abbiamo intervistato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gaza raccontata dai giovani che non si rassegnano a essere considerati numeri: «Ho perso 21 membri della mia famiglia sotto le bombe. Ma, anche sotto le macerie, noi continuiamo a scrivere»

In questa notizia si parla di: numeri - giovani - gaza - raccontata

I giovani imprenditori, i numeri sballati del Colosseo, la mala cinese a Roma: cosa vi siete persi questa settimana su Dossier - In questa settimana su Dossier, esploriamo un’istantanea insolita di Roma: dai giovani imprenditori alle cifre sballate del Colosseo, dalla mala cinese in città alle (im)prevedibili prospettive future.

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini sono stati arrestati all'aeroporto del Cairo. I due studenti della Scuola Holden di 25 e 21 anni erano partiti ieri, 11 giugno, da Torino per prendere parte alla Global March to Gaza Vai su Facebook

Gaza raccontata dai giovani che non si rassegnano a essere considerati numeri: «Ho perso 21 membri della mia famiglia sotto le bombe. Ma, anche sotto le macerie, noi continuiamo a scrivere; Non siamo numeri, urlo giovani di Gaza in raccolta racconti; Hamas ha consegnato i primi 3 ostaggi alla Croce Rossa: Stanno bene, arrivate in Israele - Croce Rossa visita prigionieri palestinesi prima del rilascio.

Non siamo numeri, urlo giovani di Gaza in raccolta racconti - per la maggior parte appartenenti a generazioni che ... Come scrive ansa.it

Gaza raccontata dai giovani di Gaza - Prosegue il suo cammino nelle sale italiane il bellissimo documentario From Ground Zero girato da giovani registi palestinesi sulla loro vita di tutti i giorni. Scrive famigliacristiana.it