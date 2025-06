Gaza nuovi attacchi israeliani | 85 morti nelle ultime 24 ore | Hamas | Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo | Teheran | Seri dubbi sul rispetto della tregua da parte di Tel Aviv

In un susseguirsi di tensioni e scontri, Gaza vive ore drammatiche con 85 vittime in un solo giorno, mentre Netanyahu impone condizioni difficili per un possibile accordo di pace. Hamas e Teheran mettono in discussione le intenzioni di Tel Aviv, alimentando l’incertezza internazionale. Intanto, il tribunale di Gerusalemme approva il rinvio della testimonianza del premier israeliano, segnando un’altra tappa di questa crisi che rischia di protrarsi.

Il tribunale di Gerusalemme approva il rinvio della testimonianza del premier israeliano nel processo a suo carico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, nuovi attacchi israeliani: 85 morti nelle ultime 24 ore | Hamas: "Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo" | Teheran: "Seri dubbi sul rispetto della tregua da parte di Tel Aviv"

In questa notizia si parla di: gaza - attacchi - israeliani - morti

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Più di 60 morti a Gaza dopo gli ultimi attacchi israeliani | In Iran funerali di Stato per 60 "martiri" della guerra dei 12 giorni #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #28giugno Vai su X

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani nella Striscia hanno provocato 69 morti e 221 feriti. Il bilancio complessivo, dall'inizio delle ostilità ad ottobre 2023, è salito così a 55.706 vittime e 130.1 Vai su Facebook

Attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza: oltre 60 morti; Nuovi attacchi a Gaza, Israele ordina l'evacuazione di alcune zone nel nord della Striscia | Hamas: Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo | Teheran: Seri dubbi sul rispetto della tregua da parte di Israele; Media, decine di morti nella Striscia. Trump annuncia: Cessate il fuoco entro una settimana - L'Idf e lo Shin Bet annunciano di aver ucciso uno dei fondatori di Hamas che ha ideato l'attacco del 7/10, Hacham Muhammad Issa al-Issa figura di spicco del grupp.

Gaza, altra strage. “Almeno 85 morti in 24 ore”. Il bilancio complessivo è di 56.500 vittime - Oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito il suo appello per un accordo di tregua. Si legge su msn.com

Ministero Salute Gaza, almeno 85 morti in 24 ore - Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza raggiunge quota 56. msn.com scrive